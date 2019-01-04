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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Marca: "Севилья" согласовала условия контракта с форвардом "Барселоны"
Форвард "Барселоны" Мунир летом перейдет в "Севилью".
Marca сообщает, что стороны уже достигли предварительного соглашения о подписании контракта с форвардом летом. Текущее соглашение Мунира с "Барселоной" заканчивается через полгода, так что в "Севилью" он перейдет бесплатно.
В текущем сезоне Мунир провел на поле 400 минут, забив за это время два гола.
Marca сообщает, что стороны уже достигли предварительного соглашения о подписании контракта с форвардом летом. Текущее соглашение Мунира с "Барселоной" заканчивается через полгода, так что в "Севилью" он перейдет бесплатно.
В текущем сезоне Мунир провел на поле 400 минут, забив за это время два гола.
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