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Marca: "Севилья" согласовала условия контракта с форвардом "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Мунир летом перейдет в "Севилью".

Marca сообщает, что стороны уже достигли предварительного соглашения о подписании контракта с форвардом летом. Текущее соглашение Мунира с "Барселоной" заканчивается через полгода, так что в "Севилью" он перейдет бесплатно.

В текущем сезоне Мунир провел на поле 400 минут, забив за это время два гола.
Теги: Севилья Барселона
Сегодня, 14:26
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