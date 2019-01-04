Хамес Родригес оправился от травмы - он пропустил более 2 месяцев

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес восстановился после травмы и будет готов помочь команде после возобновления чемпионата Германии.27-летний колумбиец не играл за мюнхенский клуб с 3-го ноября, когда он получил повреждение в матче с "Фрайбургом" (1:1). После этого хавбек несколько раз оставался в запасе, а затем получил травму колена на тренировке.В сезоне-2018/19 Хамес, выступающий за "Баварию" на правах аренды, провел всего 11 матчей во всех турнирах, забив при этом 3 гола и отдав 2 результативные передачи.