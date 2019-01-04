Отец Радамеля Фалькао умер во время игры в теннис

Радамель Гарсия Кинг, отец форварда "Монако" Радамеля Фалькао, умер после сердечного приступа во время игры в теннис.Колумбийская пресса сообщает, что Гарсия Кинг играл в теннис с друзьями, когда ему стало плохо. Его успели доставить в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь бывшему футболисту.