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Отец Радамеля Фалькао умер во время игры в теннис

Радамель Гарсия Кинг, отец форварда "Монако" Радамеля Фалькао, умер после сердечного приступа во время игры в теннис.

Колумбийская пресса сообщает, что Гарсия Кинг играл в теннис с друзьями, когда ему стало плохо. Его успели доставить в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь бывшему футболисту.

Федерация футбола Колумбии
Теги: Фалькао
Сегодня, 14:50
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