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"Рома" и "Барселона" поспорят с тремя клубами РПЛ за чилийского защитника "Алавеса" Марипана

Защитник "Алавеса" Гильермо Марипан может продолжить карьеру в России.

По информации Radio Cooperativa, к 24-летнему футболисту проявляют интерес "Спартак", "Локомотив", "Краснодар", "Барселона" и "Рома".

Официальных предложений по своему игроку "Алавес" пока не получал. Об интересе "Локомотива" к Марипану сообщалось еще в прошлое трансферное окно.
Теги: Спартак Локомотив Краснодар
Сегодня, 15:00
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