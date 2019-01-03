Бенжамен Менди - Агуэро: я люблю тебя больше, чем твоя жена

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди поблагодарил в своем инстаграме одноклубника Серхио Агуэро за игру в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (2:1).Аргентинец в этой встрече забил первый мяч."Я люблю тебя больше, чем твоя жена, брат!" – написал Менди.