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Бенжамен Менди - Агуэро: я люблю тебя больше, чем твоя жена

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди поблагодарил в своем инстаграме одноклубника Серхио Агуэро за игру в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (2:1).

Аргентинец в этой встрече забил первый мяч.

"Я люблю тебя больше, чем твоя жена, брат!" – написал Менди.

Теги: Менди Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 16:33
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