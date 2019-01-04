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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрген Клопп - о фоле на Салахе: черт возьми, разве это не красная карточка?
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал судейство после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".
"Мне нравится Венсан Компани, но разве, черт возьми, это не красная карточка? Он оставался последним в защите и совершил этот фол. Если бы он ударил сильнее, Салах выбыл из строя до конца сезона", — цитирует Клоппа ВВС.
Встреча между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", которая прошла на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
"Газета.ру"
"Мне нравится Венсан Компани, но разве, черт возьми, это не красная карточка? Он оставался последним в защите и совершил этот фол. Если бы он ударил сильнее, Салах выбыл из строя до конца сезона", — цитирует Клоппа ВВС.
Встреча между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", которая прошла на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
"Газета.ру"
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