"Челси" заинтересован в приобретении Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может продолжить карьеру в "Челси", информирует Tuttomercato.Сообщается, что лондонский клуб готов включить в сделку по Кессье полузащитника Тиемуэ Бакайоко, который сейчас на правах аренды выступает за "Милан". У итальянского клуба есть право выкупа хавбека за 35 миллиона евро, однако сумму будет меньше, если Кессье будет включен в сделку по обратному направлению.В сезоне-2018/19 Кессье провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забив при этом 3 гола и отдав 2 результативные передачи.