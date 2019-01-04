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"Челси" заинтересован в приобретении Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может продолжить карьеру в "Челси", информирует Tuttomercato.

Сообщается, что лондонский клуб готов включить в сделку по Кессье полузащитника Тиемуэ Бакайоко, который сейчас на правах аренды выступает за "Милан". У итальянского клуба есть право выкупа хавбека за 35 миллиона евро, однако сумму будет меньше, если Кессье будет включен в сделку по обратному направлению.

В сезоне-2018/19 Кессье провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забив при этом 3 гола и отдав 2 результативные передачи.
Теги: Челси Милан
Сегодня, 17:04
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