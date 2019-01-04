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Нэтэниэл Клайн близок к переходу в "Борнмут"

Защитник "Ливерпуля" Нэтэниэл Клайн на правах аренды перейдет в "Борнмут".

По данным The Sun, "Борнмут" уже согласовал условия аренды английского футболиста. Клайн хочет иметь постоянную игровую практику, и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов позволить игроку сборной Англии уйти до конца сезона.
Теги: Борнмут Ливерпуль
Сегодня, 17:17
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