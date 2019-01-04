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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Нэтэниэл Клайн близок к переходу в "Борнмут"
Защитник "Ливерпуля" Нэтэниэл Клайн на правах аренды перейдет в "Борнмут".
По данным The Sun, "Борнмут" уже согласовал условия аренды английского футболиста. Клайн хочет иметь постоянную игровую практику, и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов позволить игроку сборной Англии уйти до конца сезона.
По данным The Sun, "Борнмут" уже согласовал условия аренды английского футболиста. Клайн хочет иметь постоянную игровую практику, и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов позволить игроку сборной Англии уйти до конца сезона.
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