Нэтэниэл Клайн близок к переходу в "Борнмут"

Защитник "Ливерпуля" Нэтэниэл Клайн на правах аренды перейдет в "Борнмут".По данным The Sun, "Борнмут" уже согласовал условия аренды английского футболиста. Клайн хочет иметь постоянную игровую практику, и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов позволить игроку сборной Англии уйти до конца сезона.