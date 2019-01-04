Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:13
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают
15:00
"Рома" и "Барселона" поспорят с тремя клубами РПЛ за чилийского защитника "Алавеса" Марипана (2)
"Рома" и "Барселона" поспорят с тремя клубами РПЛ за чилийского защитника "Алавеса" Марипана (2)
12:47
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (4)
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (4)
10:44
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (58)
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (58)
Клопп, Почеттино и Сарри претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в декабре
Стали известные претенденты на звание тренера месяца в английской Премьер-лиге по итогам декабря.
Как сообщает пресс-служба АПЛ, в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера первого месяца зимы попали следующие специалисты: Нуну Эшпириту Санту (его "Вулверхэмптон" одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и однажды проиграл в шести матчах), Юрген Клопп (показатели "Ливерпуля" в декабре — 7 побед в семи матчах), Мануэль Пеллегрини ("Вест Хэм", 5 побед и 2 поражения в семи матчах), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", 5 побед и 2 поражения в семи матчах), Маурицио Сарри ("Челси", 5 побед и 2 поражения в семи матчах).
Свой голос за одного из претендентов можно отдать на официальном сайте АПЛ.
Победитель голосования станет известен 11 января.
Sport24
Как сообщает пресс-служба АПЛ, в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера первого месяца зимы попали следующие специалисты: Нуну Эшпириту Санту (его "Вулверхэмптон" одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и однажды проиграл в шести матчах), Юрген Клопп (показатели "Ливерпуля" в декабре — 7 побед в семи матчах), Мануэль Пеллегрини ("Вест Хэм", 5 побед и 2 поражения в семи матчах), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", 5 побед и 2 поражения в семи матчах), Маурицио Сарри ("Челси", 5 побед и 2 поражения в семи матчах).
Свой голос за одного из претендентов можно отдать на официальном сайте АПЛ.
Победитель голосования станет известен 11 января.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.