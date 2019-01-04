Клопп, Почеттино и Сарри претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в декабре

Стали известные претенденты на звание тренера месяца в английской Премьер-лиге по итогам декабря.Как сообщает пресс-служба АПЛ, в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера первого месяца зимы попали следующие специалисты: Нуну Эшпириту Санту (его "Вулверхэмптон" одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и однажды проиграл в шести матчах), Юрген Клопп (показатели "Ливерпуля" в декабре — 7 побед в семи матчах), Мануэль Пеллегрини ("Вест Хэм", 5 побед и 2 поражения в семи матчах), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", 5 побед и 2 поражения в семи матчах), Маурицио Сарри ("Челси", 5 побед и 2 поражения в семи матчах).Свой голос за одного из претендентов можно отдать на официальном сайте АПЛ.Победитель голосования станет известен 11 января.