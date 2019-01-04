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Фабио Капелло: преследователи "Ювентуса" не должны сдаваться

Бывший главный тренер "Милана", "Ромы" и "Ювентуса" Фабио Капелло заявил, что в чемпионате Италии еще продолжается чемпионская гонка. 72-летний специалист призвал преследователей "бьянконери" не сдаваться.

"Я не согласен с тем, что чемпионская интрига в Италии умерла, - приводит слова Капелло Il Messaggero. - Посмотрите, сколько очков еще находится в розыгрыше. Те, кто преследует "Ювентус", не должны сдаваться: "Наполи" и другие. Да, "Ювентус" доминирует в течение последних семи лет, но страсть все еще остается".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Капелло Ювентус
Сегодня, 18:05
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