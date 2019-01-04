Жена Икарди требует от "Интера" увеличения зарплаты футболиста

Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара требует от клуба увеличения зарплаты мужа до 9 миллионов евро в год. Как утверждает Corriere della Sera, это условие необходимо для того, чтобы 25-летний аргентинец подписал с клубом новый контракт.Если "Интер" согласится на условия Нары, то зарплата Икарди увеличится в два раза, и он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в серии А. Контракт аргентинца с "Интером" рассчитан до июня 2021 года, отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.В текущем сезоне Икарди провел 22 матча за "Интер", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.