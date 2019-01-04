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Жена Икарди требует от "Интера" увеличения зарплаты футболиста

Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара требует от клуба увеличения зарплаты мужа до 9 миллионов евро в год. Как утверждает Corriere della Sera, это условие необходимо для того, чтобы 25-летний аргентинец подписал с клубом новый контракт.

Если "Интер" согласится на условия Нары, то зарплата Икарди увеличится в два раза, и он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в серии А. Контракт аргентинца с "Интером" рассчитан до июня 2021 года, отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 22 матча за "Интер", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 18:44
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#4  Blessing  Спб (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Тогда вы идите к нам.... с такими запросами.
Можно, конечно, и в спартак, там покруче балуют футболистов, но тогда надо заканчивать и с футболом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 18:57)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KOZbIPb
иди *** на работу устройся

так она его агент, нынче это вроде как работой считается
да и в ее интересах же выбивать контракт. ей то бонусы тоже пойдут


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 18:55)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
иди *** на работу устройся
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
«Спартак»
а у их жёны ещё веселее чем у наших футболистов
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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