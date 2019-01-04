Азар, Салах, Кейн, Сон, ван Дейк, Рэшфорд и Андерсон поспорят за награду игроку месяца в АПЛ

Стали известные претенденты на звание игрока месяца в английской Премьер-лиге по итогам декабря.Как сообщает пресс-служба АПЛ, за награду поспорят 7 футболистов: Фелипе Андерсон ("Вест Хэм", 4 гола и 1 результативная передача в декабре), Эден Азар ("Челси", 3 гола и 5 результативных передач), Хен Мин Сон ("Тоттенхэм", 6 голов и три результативные передачи), Харри Кейн ("Тоттенхэм", 6 голов и 2 результативные передачи), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 5 результативных передач), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 6 голов и 4 результативные передачи), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 1 гол и 1 результативная передача, 26 отборов, команда 4 раза сыграла на ноль).