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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:13
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают
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Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (4)
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Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (58)
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (58)
Азар, Салах, Кейн, Сон, ван Дейк, Рэшфорд и Андерсон поспорят за награду игроку месяца в АПЛ
Стали известные претенденты на звание игрока месяца в английской Премьер-лиге по итогам декабря.
Как сообщает пресс-служба АПЛ, за награду поспорят 7 футболистов: Фелипе Андерсон ("Вест Хэм", 4 гола и 1 результативная передача в декабре), Эден Азар ("Челси", 3 гола и 5 результативных передач), Хен Мин Сон ("Тоттенхэм", 6 голов и три результативные передачи), Харри Кейн ("Тоттенхэм", 6 голов и 2 результативные передачи), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 5 результативных передач), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 6 голов и 4 результативные передачи), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 1 гол и 1 результативная передача, 26 отборов, команда 4 раза сыграла на ноль).
Sport24
Как сообщает пресс-служба АПЛ, за награду поспорят 7 футболистов: Фелипе Андерсон ("Вест Хэм", 4 гола и 1 результативная передача в декабре), Эден Азар ("Челси", 3 гола и 5 результативных передач), Хен Мин Сон ("Тоттенхэм", 6 голов и три результативные передачи), Харри Кейн ("Тоттенхэм", 6 голов и 2 результативные передачи), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и 5 результативных передач), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 6 голов и 4 результативные передачи), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 1 гол и 1 результативная передача, 26 отборов, команда 4 раза сыграла на ноль).
Sport24
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