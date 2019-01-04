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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Защитник "Тулузы" Тодибо согласовал контракт с "Барселоной"
Защитник Жан-Клер Тодибо, права на которого принадлежат "Тулузе", продолжит карьеру в "Барселоне".
Как сообщает Diario Sport, 19-летний футболист согласовал контракт с каталонцами. Договор рассчитан на четыре года.
Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента. Ожидается, что Жан-Клер проведет летние сборы с каталонцами, после чего в клубе решат, оставить футболиста или же отдать в аренду. Инициатива приобрести француза принадлежит спортивному директору Эрику Абидалю.
Sport24
Как сообщает Diario Sport, 19-летний футболист согласовал контракт с каталонцами. Договор рассчитан на четыре года.
Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента. Ожидается, что Жан-Клер проведет летние сборы с каталонцами, после чего в клубе решат, оставить футболиста или же отдать в аренду. Инициатива приобрести француза принадлежит спортивному директору Эрику Абидалю.
Sport24
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