Защитник "Тулузы" Тодибо согласовал контракт с "Барселоной"

Защитник Жан-Клер Тодибо, права на которого принадлежат "Тулузе", продолжит карьеру в "Барселоне".Как сообщает Diario Sport, 19-летний футболист согласовал контракт с каталонцами. Договор рассчитан на четыре года.Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента. Ожидается, что Жан-Клер проведет летние сборы с каталонцами, после чего в клубе решат, оставить футболиста или же отдать в аренду. Инициатива приобрести француза принадлежит спортивному директору Эрику Абидалю.