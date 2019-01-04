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Защитник "Тулузы" Тодибо согласовал контракт с "Барселоной"

Защитник Жан-Клер Тодибо, права на которого принадлежат "Тулузе", продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Diario Sport, 19-летний футболист согласовал контракт с каталонцами. Договор рассчитан на четыре года.

Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента. Ожидается, что Жан-Клер проведет летние сборы с каталонцами, после чего в клубе решат, оставить футболиста или же отдать в аренду. Инициатива приобрести француза принадлежит спортивному директору Эрику Абидалю.

Sport24
Теги: Тодибо Тулуза Барселона
Сегодня, 19:40
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