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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ливерпуль" продал нападающего Соланке в "Борнмут"
"Ливерпуль" продал своего нападающего Доминика Соланке в "Борнмут". Об этом сообщает пресс-служба красных.
По информации СМИ, мерсисайдцев устроило предложение "вишенок" в размере 19 млн фунтов (около 21 млн евро), хотя официально сумма трансфера не разглашается.
Соланке, игрок молодежной сборной Англии, перешел в "Ливерпуль" из "Челси" летом 2017 года. С тех пор он провел за красных 27 матчей во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 1 результативную передачу. В этом сезоне он выступал за резервную команду "Ливерпуля".
Sport24
По информации СМИ, мерсисайдцев устроило предложение "вишенок" в размере 19 млн фунтов (около 21 млн евро), хотя официально сумма трансфера не разглашается.
Соланке, игрок молодежной сборной Англии, перешел в "Ливерпуль" из "Челси" летом 2017 года. С тех пор он провел за красных 27 матчей во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 1 результативную передачу. В этом сезоне он выступал за резервную команду "Ливерпуля".
Sport24
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