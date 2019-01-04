Лукас Пакета перешел в "Милан"

"Милан" сообщил о переходе в команду полузащитника "Фламенго" и сборной Бразилии Лукаса Пакеты.21-летний хавбек уже поставил подпись под пятилетним контрактом с россонери. Пакета присоединится к команде 7 января, а 8 января примет участие в пресс-конференции по поводу своего перехода в "Милан".Итальянский клуб договорился с "Фламенго" о переходе Пакеты еще осенью 2018 года. За свою карьеру в 49 играх в бразильской Серии А хавбек забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.