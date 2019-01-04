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Лукас Пакета перешел в "Милан"

"Милан" сообщил о переходе в команду полузащитника "Фламенго" и сборной Бразилии Лукаса Пакеты.

21-летний хавбек уже поставил подпись под пятилетним контрактом с россонери. Пакета присоединится к команде 7 января, а 8 января примет участие в пресс-конференции по поводу своего перехода в "Милан".

Итальянский клуб договорился с "Фламенго" о переходе Пакеты еще осенью 2018 года. За свою карьеру в 49 играх в бразильской Серии А хавбек забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Sport24
Теги: Милан Трансферы
Вчера, 21:27
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#1  дзерве  уб ейся минусующий (Вчера, 22:25)
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Болеет за:
«Ростов»
а кто ето?


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
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