Адриен Рабьо перейдет в "Барселону" летом 2019 года

"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "ПСЖ" Адриеном Рабьо, утверждает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.По информации источника, каталонский клуб договорился с 23-летним французом о многолетнем контракте с зарплатой в 10 млн евро в год. Рабьо покинет "ПСЖ" летом и присоединится к "Барселоне" на правах свободного агента.В сезоне-2018/19 Рабьо провел за "ПСЖ" 20 матчей во всех турнирах, забив при этом 2 гола и отдав 2 результативные передачи.