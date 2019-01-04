Новости партнеров

Адриен Рабьо перейдет в "Барселону" летом 2019 года

"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "ПСЖ" Адриеном Рабьо, утверждает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб договорился с 23-летним французом о многолетнем контракте с зарплатой в 10 млн евро в год. Рабьо покинет "ПСЖ" летом и присоединится к "Барселоне" на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 Рабьо провел за "ПСЖ" 20 матчей во всех турнирах, забив при этом 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Sport
Теги: Рабьо Барселона
Вчера, 22:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  дзерве  уб ейся минусующий (Вчера, 22:24)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
правда?ето минус барселоне или плюс вышеназванаму чуваку?


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.