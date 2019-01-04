"Реал" потерял Бэйла на 10-15 дней

Вингер "Реала" Гарет Бэйл вновь получил травму, 22-ю за время выступлений за мадридский клуб.В матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:2) валлиец был заменен в перерыве из-за полученного повреждения.Сегодня медобследование выявило у 29-летнего футболиста повреждение камбаловидной мышцы левой ноги первой степени, сообщает Marca. В результате Бэйл будет вынужден пропустить 10-15 дней. Он точно не поможет команде в играх чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" (6 января) и "Бетиса" (13 января).