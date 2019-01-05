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Источник: Диего Годин летом бесплатно перейдет в "Интер"

Капитан "Атлетико" Диего Годин летом на правах свободного агента перейдет в "Интер".

Уругваец, которому в феврале исполнится 33 года, подпишет с миланским клубом двухлетнее соглашение. Действующий договор Година с "Атлетико" заканчивается в конце сезона.

Годин выступает в "Атлетико" с 2010 года. Он провел за клуб 368 матчей.

Агент Джанлука ди Марцио
Теги: Атлетико Интер Годин
Сегодня, 12:05
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