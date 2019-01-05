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Гарет Бэйл вернется в строй через 2 недели

Форвард "Реала" Гарет Бэйл получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".

Футболист пропустит до двух недель, сообщает Marca. Бэйл точно не сыграет в двух ближайших играх с "Реалом Сосьедад" и "Бетисом". Участие валлийца в матче с "Севильей" в Примере находится под вопросом.
Теги: Реал Бэйл
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