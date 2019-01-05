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Марко Ройс выбран лучшим игроком сборной Германии в 2018 году

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии по итогам 2018 года.

В голосовании болельщиков на официальном сайте Немецкого футбольного союза 29-летний игрок набрал 89 928 голосов (33,9%), опередив Йозуа Киммиха из "Баварии" (31%) и Лероя Сане из "Манчестер Сити" (10,3%).

В минувшем году 29-летний хавбек провел за национальную команду в общей сложности 8 матчей и отметился голом и голевой передачей в матче ЧМ-2018 против Швеции (2:1).
Теги: Ройс Сборная Германии
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