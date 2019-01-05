Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус" летом

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан может сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера туринского "Ювентуса" уже ближайшим летом.По информации Mundo Deportivo, итальянец собирается покинуть свой пост по окончании сезона, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2020 года. Ожидается, что именно французский специалист станет приемником Аллегри в «старой синьоре».Массимилиано работает в клубе Серии А с 2014 года. Под его руководством "Ювентус" четыре раза становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок страны и становился обладателем Суперкубка Италии.