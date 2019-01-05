Сантьяго Солари: Ла Лига очень конкурентный турнир

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари высказался по поводу положения своей команды в таблице чемпионата Испании."Очень важно продолжать подниматься в турнирной таблице Ла Лиги. Мы поднялись с девятой строчки на четвертую, поначалу было тяжело, но ведь именно в трудных ситуациях и проявляется характер", — цитирует специалиста испанское издание Marca.Наставник также дал комментарий по поводу ничейного результата в игре с "Вильярреалом"."Естественно, мы хотели победить, но у нас один из сильнейших чемпионатов, никто никому не уступает, каждый может доставить проблем любому сопернику. Ла Лига – очень конкурентный турнир, поэтому здесь нельзя недооценивать ничьи", — добавил Солари.