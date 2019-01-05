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"Валенсия" с Денисом Черышевым уступила "Алавесу"

В матче 18-го тура испанской Примеры "Алавес" принимал "Валенсию".

Чемпионат Испании

18 тур

"Алавес" – "Валенсия"

Голы: Парехо, 14, Гонсалес, 22, Пина, 45+2

"Алавес": Пачеко, Чимо, Падилья, Лагуардим, Марипан, Пина, Гомес (Собрино, 85), Ману, Родригес, Гонсалес (Брашанац, 73), Кальери

"Валенсия": Нето, Паулиста, Латорре (Батшуайи, 69), Гарай, Дьякаби, Пиччини, Васс (Торрес, 62), Парехо, Черышев, Лоренсо, Родриго

Предупреждения: Лагуардим, 13, Васс, 22, Чимо, 25, Дьякаби, 46, Торрес, 80, Пачеко, 82
Теги: Валенсия Черышев Алавес
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