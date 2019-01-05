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Давид Алаба: "Бавария" способна обыграть "Ливерпуль"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Требл - это мечта! Конечно, мы хотим этого достичь. Хочу добиться успеха и в национальной команде, и в клубе.

"Ливерпуль"? Обыграть можно любого соперника. В футболе многое возможно. Мы часто это видим. Сейчас нужно хорошо подготовиться. Важно избегать травм и набрать оптимальную форму", - цитирует Алабу Goal.

"Чемпионат.сом"
Теги: Алаба Бавария Ливепруль
Сегодня, 21:40
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