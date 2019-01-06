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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Монако" купит португальского защитника
Руководство клуба французской Лиги 1 "Монако" близко к подписанию контракта с португальским защитником "Бешикташа" Пепе.
По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист достанется монегаскам бесплатно, так как на данный момент является свободным агентом. Сам игрок ранее договорился с руководством турецкого клуба, за который он сейчас выступает, о расторжении контракта.
В нынешнем сезоне Пепе сыграл за "Бешикташ" 17 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.
35-летний защитник родился в Бразилии, но в 18 лет переехал в Португалию, где принял гражданство. Футболист выступает за национальную команду Португалии с 2007 года.
"Газета.ру"
По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист достанется монегаскам бесплатно, так как на данный момент является свободным агентом. Сам игрок ранее договорился с руководством турецкого клуба, за который он сейчас выступает, о расторжении контракта.
В нынешнем сезоне Пепе сыграл за "Бешикташ" 17 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.
35-летний защитник родился в Бразилии, но в 18 лет переехал в Португалию, где принял гражданство. Футболист выступает за национальную команду Португалии с 2007 года.
"Газета.ру"
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