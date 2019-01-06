Новости партнеров

"Монако" купит португальского защитника

Руководство клуба французской Лиги 1 "Монако" близко к подписанию контракта с португальским защитником "Бешикташа" Пепе.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист достанется монегаскам бесплатно, так как на данный момент является свободным агентом. Сам игрок ранее договорился с руководством турецкого клуба, за который он сейчас выступает, о расторжении контракта.

В нынешнем сезоне Пепе сыграл за "Бешикташ" 17 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.

35-летний защитник родился в Бразилии, но в 18 лет переехал в Португалию, где принял гражданство. Футболист выступает за национальную команду Португалии с 2007 года.

"Газета.ру"
Теги: Монако Пепе
Сегодня, 08:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.