Эрнесто Вальверде: "Реал" все еще может стать чемпионом

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал положение главного соперника своей команды мадридского "Реала" в турнирной таблице чемпионата Испании."Реал" по-прежнему находится в чемпионской гонке. Порой наш отрыв кажется слишком большим, но он вовсе не так уж велик. Всего два с половинной матча могут изменить всё", - цитирует Вальверде As.Вальверде также считает, что в этом сезоне конкуренция в испанской Примере очень велика, поэтому "сливочные" продолжают оставаться главными соперниками "блауграны".Каталонская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, набрав 37 очков в 17 матчах. "Реал" идет четвертым, отставая от лидера на семь очков.