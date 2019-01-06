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Нико Ковач: мы - охотники, хотим усилить давление на дортмундскую "Боруссию"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач высказался о борьбе за чемпионский титул с дортмундской "Боруссией" в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

"Мы - охотники, хотим усилить давление на дортмундскую "Боруссию". Мы продолжим с того момента, где остановились", - приводит слова специалиста официальный Твиттер команды.

На данный момент мюнхенский клуб идет на втором месте в немецкой Бундеслиге, набрав 36 очков в 17 матчах. Подопечные Ковача отстают от идущих на первой строчке "шмелей" на восемь очков. В последних пяти матчах "Бавария" одержала пять побед. Это случилось в первый раз под руководством хорвата.

"Газета.ру"
Теги: Ковач Бавария Боруссия Д
Сегодня, 10:01
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