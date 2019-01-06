Вратарь "Барселоны" едва не пострадал при встрече с болельщиками

Голкипер испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген едва не получил серьезную травму во время автограф-сессии для болельщиков после открытой тренировки команды.Футболист раздавал автографы фанатам, и в это время один из них поднес флажок с эмблемой клуба прямо к лицу немецкого игрока и едва не угодил ему древом прямо в глаз. От несчастного случая вратаря спас стюард, который вовремя увидел опасность и успел убрать объект от лица тер Штегена.26-летний голкипер переехал в испанскую Примеру летом 2014 года из мёнхенгладбахской "Боруссии". "Барселона" заплатила за немца €12 млн.