СМИ: "Интер" готовит предложение Роббену

Вингер "Баварии" Арьен Роббен летом сменит клуб, утверждает A Bola.Голландцу готов сделать предложение "Интер", который хочет подписать его бесплатно, поскольку контракт Роббена с "Баварией" истекает. Мюнхенцы не планируют продлевать договор с ним.