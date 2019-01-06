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СМИ: "Интер" готовит предложение Роббену

Вингер "Баварии" Арьен Роббен летом сменит клуб, утверждает A Bola.

Голландцу готов сделать предложение "Интер", который хочет подписать его бесплатно, поскольку контракт Роббена с "Баварией" истекает. Мюнхенцы не планируют продлевать договор с ним.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Интер Роббен Бавария
Сегодня, 11:51
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