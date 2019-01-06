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Бенжамен Павар в ближайшее время может перейти в "Баварию"

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар в ближайшее время может перейти в "Баварию".

По информации L'Equipe, чемпионы Германии готовы заплатить за футболиста €35 млн. Отмечается, что мюнхенцы могут сразу отдать игрока в аренду обратно в "Штутгарт" до конца сезона.

В нынешнем сезоне Павар сыграл в Бундеслиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

22-летний защитник также принимал участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Франции. Он забил один мяч, который позже был признан самым красивым на турнире.

"Газета.ру"
Теги: Павар Штутгарт Бавария
Сегодня, 12:07
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