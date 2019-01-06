Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар в ближайшее время может перейти в "Баварию".По информации L'Equipe, чемпионы Германии готовы заплатить за футболиста €35 млн. Отмечается, что мюнхенцы могут сразу отдать игрока в аренду обратно в "Штутгарт" до конца сезона.В нынешнем сезоне Павар сыграл в Бундеслиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.22-летний защитник также принимал участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Франции. Он забил один мяч, который позже был признан самым красивым на турнире.