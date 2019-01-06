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"Бавария" выкупила у "Далласа" 18-летнего защитника за $1,5 млн

"Бавария" выкупила у американского клуба MLS "Даллас" защитника Криса Ричардса.

Как сообщает Goal, трансфер 18-летнего футболиста обошелся мюнхенцам в 1,5 миллиона долларов. Еще 500 тысяч американский клуб может получить позднее в виде бонусов. Кроме того, "Далласу" полагается 40% от возможной перепродажи Ричардса.

Ранее Ричардс играл за "Баварию" на правах аренды. В составе основной команды он провел три матча в Международном кубке чемпионов.

Sport24
Теги: Бавария
Сегодня, 14:39
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