Новости партнеров

Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры.

Он признался, что это случилось, когда ему довелось сыграть против Федерико Кьезы, сына Энрико Кьезы, с которым Буффон играл в "Парме" в 1997 году. Кьеза-младший играет за "Фиорентину" с 2016 года.

"Когда впервые встретился на поле с Федерико, был дезориентирован. Играть против бывшего партнера по команде… Думал, что пришло мое время заканчивать. Много размышлял по этому поводу. И сегодня я считаю это долголетие даром жизни, которым следует гордиться,", – цитирует Eurosport Буффона.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Буффон Кьеза ПСЖ
Сегодня, 16:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.