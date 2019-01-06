Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры.Он признался, что это случилось, когда ему довелось сыграть против Федерико Кьезы, сына Энрико Кьезы, с которым Буффон играл в "Парме" в 1997 году. Кьеза-младший играет за "Фиорентину" с 2016 года."Когда впервые встретился на поле с Федерико, был дезориентирован. Играть против бывшего партнера по команде… Думал, что пришло мое время заканчивать. Много размышлял по этому поводу. И сегодня я считаю это долголетие даром жизни, которым следует гордиться,", – цитирует Eurosport Буффона.