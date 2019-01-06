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Эрнесто Вальверде: Умтити начнет тренироваться с командой через пару недель

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ходе восстановления защитника Самюэля Умтити от травмы колена.

"Полагаем, что через пару недель Умтити сможет приступить к тренировкам с командой. Заметно, что он в хорошем расположении духа. Хочется быть оптимистом, но мы готовы ждать его возвращения столько, сколько нужно", — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Sport24
Теги: Вальверде Умтити Барселона
Сегодня, 17:09
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