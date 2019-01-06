Эрнесто Вальверде: Умтити начнет тренироваться с командой через пару недель

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ходе восстановления защитника Самюэля Умтити от травмы колена."Полагаем, что через пару недель Умтити сможет приступить к тренировкам с командой. Заметно, что он в хорошем расположении духа. Хочется быть оптимистом, но мы готовы ждать его возвращения столько, сколько нужно", — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.