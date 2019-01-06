Китайский клуб выкупил контракт Паулиньо у "Барселоны"

Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" намерен выкупить у "Барселоны" права на 30-летнего бразильского полузащитника Паулиньо.По информации La Vanguardia, каталонский клуб получит за своего футболиста 50 миллионов евро, из которых 42 млн выплатит клуб и еще 8 млн учитываются в качестве зарплаты, которую Паулинью выплачивали в Китае в период аренды.Паулиньо играет за "Гуанчжоу" с июля прошлого года на правах аренды. В 2017-м году он перешел в "Барселону" за 40 млн евро.