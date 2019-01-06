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"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Жорди Альбе. Как утверждает Tuttosport, туринский клуб хочет переманить 29-летнего футболиста, воспользовавшись отсутствием прогресса в переговорах между Альбой и "Барселоной" по поводу нового контракта.

Также сообщается, что "Ювентус" планирует вложить в трансфер Альбы средства, которые будут получены с продажи Алекса Сандро. 27-летним бразильцем интересуются "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Нынешний договор Альбы с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. Он выступает за "Барселону" с 2012 года. Тогда он перешел из "Валенсии" всего 14 миллионов евро.

Sport24
Теги: Ювентус Барселона
Сегодня, 19:41
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