"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Жорди Альбе. Как утверждает Tuttosport, туринский клуб хочет переманить 29-летнего футболиста, воспользовавшись отсутствием прогресса в переговорах между Альбой и "Барселоной" по поводу нового контракта.Также сообщается, что "Ювентус" планирует вложить в трансфер Альбы средства, которые будут получены с продажи Алекса Сандро. 27-летним бразильцем интересуются "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".Нынешний договор Альбы с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. Он выступает за "Барселону" с 2012 года. Тогда он перешел из "Валенсии" всего 14 миллионов евро.