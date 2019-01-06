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"Севилья" и "Атлетико" поделили очки

Чемпионат Испании

18 тур

"Севилья" – "Атлетико" М 1:1

Голы: Бен-Йеддер, 38 - Гризманн, 45
Сегодня, 20:10
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