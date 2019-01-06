"Бавария" оштрафовала Рибери за оскорбления болельщиков после критики в соцсетях

"Бавария" оштрафовала полузащитника клуба Франка Рибери за его комментарии в социальных сетях. Об этом рассказал спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич."Вчера я долго беседовал с Франком. Он получит серьезный штраф, но он принял это наказание.Высказывания подобного рода недопустимы для игрока "Баварии". Франк должен оставаться примером для подражания и воздерживаться от резкостей в адрес болельщиков", — цитирует Салихамиджича пресс-служба "Баварии".Напомним, Рибери ранее опубликовал в своем твиттере видео, где ему приносят золотой стейк в ресторане шеф-повара Нусрета Гекче, известного в соцсетях как Salt Bae. Этот пост вызвал волну негодования у пользователей, один из которых посоветовал Рибери использовать свои богатства для благих целей. В ответ на это Рибери оскорбил всех, кто оставлял под его постом негативные комментарии.