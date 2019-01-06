Андрей Шевченко: Гаттузо - идеальный тренер для нынешнего "Милана"

Бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко поддержал нынешнего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо."Милан" должен играть в Лиге чемпионов, это их место. Сейчас команда является долгосрочным проектом. Требуется время и терпение.Гаттузо идеальный вариант для "Милана" на позицию главного тренера. Мне импонирует его приверженность клубу. Надо поддерживать его. Гаттузо придает клубу индивидуальность и чувство принадлежности. Он идеален для нынешнего "Милана", — приводит слова Шевченко Football Italia.