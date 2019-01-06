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Андрей Шевченко: Гаттузо - идеальный тренер для нынешнего "Милана"

Бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко поддержал нынешнего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

"Милан" должен играть в Лиге чемпионов, это их место. Сейчас команда является долгосрочным проектом. Требуется время и терпение.

Гаттузо идеальный вариант для "Милана" на позицию главного тренера. Мне импонирует его приверженность клубу. Надо поддерживать его. Гаттузо придает клубу индивидуальность и чувство принадлежности. Он идеален для нынешнего "Милана", — приводит слова Шевченко Football Italia.

Sport24
Теги: Шевченко Гаттузо Милан
Сегодня, 20:41
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:20)
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Конечно ШЕВЧЕНКО играл с ним вместе , видимо товарищ. но в спорте ...нет результата ...на выход... а Гатузо ..не опыта в тренерской профессии...ни чего....в таком клубе как МИЛАН ...ЕМУ РАНО БЫЛО НАЧИНАТЬ...рано начел ....быстро и закончишь....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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