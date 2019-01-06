Дани Алвес: люди завидуют Неймару потому, что у него есть все, чего они хотят

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес считает, что критика в адрес Неймара вызвана завистью."Люди завидуют потому, что у него есть все, чего они хотят: красота, талант, деньги. Он всегда говорит, что думает, он умный парень, мы хорошо знакомы. Люди знают, что им никогда не стать такими, как он. То же самое с Криштиану", — цитирует Алвеса журналист Джанлука Ди Марцио.