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Дани Алвес: люди завидуют Неймару потому, что у него есть все, чего они хотят

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес считает, что критика в адрес Неймара вызвана завистью.

"Люди завидуют потому, что у него есть все, чего они хотят: красота, талант, деньги. Он всегда говорит, что думает, он умный парень, мы хорошо знакомы. Люди знают, что им никогда не стать такими, как он. То же самое с Криштиану", — цитирует Алвеса журналист Джанлука Ди Марцио.

Sport24.ru
Теги: Алвес Неймар
Сегодня, 22:16
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