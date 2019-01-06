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"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду"

"Реал" в матче 18-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграл "Реал Сосьедад" со счетом 0:2.

"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад" 0:2

Чемпионат Испании

18 тур

"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад" 0:2

Голы: Жозе Виллиан, 3 (пенальти), Пардо, 83

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Марсело (Регилон, 77), Варан, Рамос, Каземиро (Иско, 57), Кроос (Сeбальос, 80), Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо (Салдуа, 69), Муньос (Субельдиа, 84), Диего Льоренте, Морено, Ильяраменди, Мерино (Пардо, 73), Сурутуса, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Жозе Виллиан, 36, Васкес, 41, 61, Марсело, 52, Модрич, 75, Иско, 88

Удаления: Васкес, 61
Теги: Реал Сосьедад Реал Мадрид
Сегодня, 22:50
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(2)
#2  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 23:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Реалу не привыкать в этом году.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 23:00)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Всем спасибо, судьи победили.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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