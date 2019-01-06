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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду"
"Реал" в матче 18-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграл "Реал Сосьедад" со счетом 0:2.
"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад" 0:2
Чемпионат Испании
18 тур
"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад" 0:2
Голы: Жозе Виллиан, 3 (пенальти), Пардо, 83
"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Марсело (Регилон, 77), Варан, Рамос, Каземиро (Иско, 57), Кроос (Сeбальос, 80), Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо (Салдуа, 69), Муньос (Субельдиа, 84), Диего Льоренте, Морено, Ильяраменди, Мерино (Пардо, 73), Сурутуса, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.
Предупреждения: Жозе Виллиан, 36, Васкес, 41, 61, Марсело, 52, Модрич, 75, Иско, 88
Удаления: Васкес, 61
"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад" 0:2
Чемпионат Испании
18 тур
"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад" 0:2
Голы: Жозе Виллиан, 3 (пенальти), Пардо, 83
"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Марсело (Регилон, 77), Варан, Рамос, Каземиро (Иско, 57), Кроос (Сeбальос, 80), Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо (Салдуа, 69), Муньос (Субельдиа, 84), Диего Льоренте, Морено, Ильяраменди, Мерино (Пардо, 73), Сурутуса, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.
Предупреждения: Жозе Виллиан, 36, Васкес, 41, 61, Марсело, 52, Модрич, 75, Иско, 88
Удаления: Васкес, 61
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