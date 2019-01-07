СМИ: Лассана Диарра расторг контракт с "ПСЖ" и скоро завершит карьеру

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:36
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
Вчера, 22:50
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (2)
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (2)
Вчера, 22:39
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
Вчера, 21:20
Экс-игроки ЦСКА Думбия, Нецид и Муса выступили в роли студентов РУДН в шуточном скетче (8)
Экс-игроки ЦСКА Думбия, Нецид и Муса выступили в роли студентов РУДН в шуточном скетче (8)
Вчера, 20:10
"Севилья" и "Атлетико" поделили очки
"Севилья" и "Атлетико" поделили очки
Вчера, 20:04
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (8)
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (8)
Вчера, 19:41
"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"
"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"
Вчера, 19:23
Александр Филимонов: Акинфеева нет в сборной, а значит он не лучший вратарь в России (17)
Александр Филимонов: Акинфеева нет в сборной, а значит он не лучший вратарь в России (17)
Вчера, 19:21
"Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил "Ротерхэм" (1)
"Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил "Ротерхэм" (1)
Вчера, 19:13
Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако" (1)
Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако" (1)
Вчера, 18:03
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
Вчера, 16:34
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
Вчера, 16:14
Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво (34)
Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво (34)
Вчера, 15:20
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Вчера, 15:11
"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро (23)
"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро (23)
Вчера, 12:38
Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым (25)
Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым (25)
Вчера, 12:30
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит? (4)
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит? (4)
Вчера, 12:24
"Краснодар" поздравил Ивана Игнатьева с 20-летием (2)
"Краснодар" поздравил Ивана Игнатьева с 20-летием (2)
Вчера, 11:51
СМИ: "Интер" готовит предложение Роббену
СМИ: "Интер" готовит предложение Роббену
Вчера, 10:42
Георгий Джикия - Самедову: тебя будет не хватать, легенда (13)
Георгий Джикия - Самедову: тебя будет не хватать, легенда (13)
Вчера, 10:27
Сердар Таски стал игроком "Истанбул Башакшехир" (1)
Сердар Таски стал игроком "Истанбул Башакшехир" (1)
Вчера, 09:19
Александр Самедов может перейти в "Кайрат" (3)
Александр Самедов может перейти в "Кайрат" (3)
Вчера, 09:01
Футболист АПЛ был замечен за употреблением наркотиков (10)
Футболист АПЛ был замечен за употреблением наркотиков (10)
Вчера, 08:49
"Монако" купит португальского защитника
"Монако" купит португальского защитника
Вчера, 00:36
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
СМИ: Лассана Диарра расторг контракт с "ПСЖ" и скоро завершит карьеру
33-летний полузащитник Лассана Диарра разорвал контракт с "ПСЖ", и в ближайшее время объявит о завершении игровой карьеры, сообщает Paris United.
Отмечается, что футболист и клуб пришли к мировому соглашению, согласно которому, действовующий до лета 2019 контракт Диарра с "ПСЖ" будет расторгнут.
Лассана Диарра известен в России по выступлениям за "Анжи" и "Локомотив". Помимо этого, он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", и "Марсель". Является чемпионом Испании и Франции. Также он дважды выиграл Кубок Англии, и еще по разу становился обладателем Кубков Испании и Франции. Провел 34 матча за сборную Франции.
"Спорт-Экспресс"
Отмечается, что футболист и клуб пришли к мировому соглашению, согласно которому, действовующий до лета 2019 контракт Диарра с "ПСЖ" будет расторгнут.
Лассана Диарра известен в России по выступлениям за "Анжи" и "Локомотив". Помимо этого, он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", и "Марсель". Является чемпионом Испании и Франции. Также он дважды выиграл Кубок Англии, и еще по разу становился обладателем Кубков Испании и Франции. Провел 34 матча за сборную Франции.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.