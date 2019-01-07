"Барселона" одержала победу над "Хетафе"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:36
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
Вчера, 22:50
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (2)
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (2)
Вчера, 22:39
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
Вчера, 21:20
Экс-игроки ЦСКА Думбия, Нецид и Муса выступили в роли студентов РУДН в шуточном скетче (8)
Экс-игроки ЦСКА Думбия, Нецид и Муса выступили в роли студентов РУДН в шуточном скетче (8)
Вчера, 20:10
"Севилья" и "Атлетико" поделили очки
"Севилья" и "Атлетико" поделили очки
Вчера, 20:04
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (8)
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (8)
Вчера, 19:41
"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"
"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"
Вчера, 19:23
Александр Филимонов: Акинфеева нет в сборной, а значит он не лучший вратарь в России (17)
Александр Филимонов: Акинфеева нет в сборной, а значит он не лучший вратарь в России (17)
Вчера, 19:21
"Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил "Ротерхэм" (1)
"Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил "Ротерхэм" (1)
Вчера, 19:13
Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако" (1)
Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако" (1)
Вчера, 18:03
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
Вчера, 16:34
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
Вчера, 16:14
Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво (34)
Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво (34)
Вчера, 15:20
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Вчера, 15:11
"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро (23)
"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро (23)
Вчера, 12:38
Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым (25)
Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым (25)
Вчера, 12:30
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит? (4)
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит? (4)
Вчера, 12:24
"Краснодар" поздравил Ивана Игнатьева с 20-летием (2)
"Краснодар" поздравил Ивана Игнатьева с 20-летием (2)
Вчера, 11:51
СМИ: "Интер" готовит предложение Роббену
СМИ: "Интер" готовит предложение Роббену
Вчера, 10:42
Георгий Джикия - Самедову: тебя будет не хватать, легенда (13)
Георгий Джикия - Самедову: тебя будет не хватать, легенда (13)
Вчера, 10:27
Сердар Таски стал игроком "Истанбул Башакшехир" (1)
Сердар Таски стал игроком "Истанбул Башакшехир" (1)
Вчера, 09:19
Александр Самедов может перейти в "Кайрат" (3)
Александр Самедов может перейти в "Кайрат" (3)
Вчера, 09:01
Футболист АПЛ был замечен за употреблением наркотиков (10)
Футболист АПЛ был замечен за употреблением наркотиков (10)
Вчера, 08:49
"Монако" купит португальского защитника
"Монако" купит португальского защитника
Вчера, 00:36
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
"Барселона" одержала победу над "Хетафе"
В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Хетафе" со счётом 2:1.
"Хетафе" – "Барселона" 1:2
Чемпионат Испании
18 тур
"Хетафе" – "Барселона" 1:2
Голы: Хайме Мата, 43 - Месси, 20, Луис Суарес, 39.
"Хетафе": Сория, Дамиан Суарес, Джене, Кабрера, Антунеш, Фулкье (Молина, 57), Максимович, Арамбарри, Портильо (Ибаньес, 84), Хайме Мата, Анхель Родригес (Саиз, 74).
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Артур (Аленья, 88), Видаль (Бускетс, 70), Месси, Луис Суарес, Дембеле (Коутиньо, 84).
Предупреждения: Артур, 12, Альба, 15, Фулкье, 15, Дамиан Суарес, 61, Видаль, 65, Кабрера, 69, Максимович, 77.
"Хетафе" – "Барселона" 1:2
Чемпионат Испании
18 тур
"Хетафе" – "Барселона" 1:2
Голы: Хайме Мата, 43 - Месси, 20, Луис Суарес, 39.
"Хетафе": Сория, Дамиан Суарес, Джене, Кабрера, Антунеш, Фулкье (Молина, 57), Максимович, Арамбарри, Портильо (Ибаньес, 84), Хайме Мата, Анхель Родригес (Саиз, 74).
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Артур (Аленья, 88), Видаль (Бускетс, 70), Месси, Луис Суарес, Дембеле (Коутиньо, 84).
Предупреждения: Артур, 12, Альба, 15, Фулкье, 15, Дамиан Суарес, 61, Видаль, 65, Кабрера, 69, Максимович, 77.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.