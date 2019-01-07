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"Барселона" одержала победу над "Хетафе"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Хетафе" со счётом 2:1.

"Хетафе" – "Барселона" 1:2

Чемпионат Испании

18 тур

"Хетафе" – "Барселона" 1:2

Голы: Хайме Мата, 43 - Месси, 20, Луис Суарес, 39.

"Хетафе": Сория, Дамиан Суарес, Джене, Кабрера, Антунеш, Фулкье (Молина, 57), Максимович, Арамбарри, Портильо (Ибаньес, 84), Хайме Мата, Анхель Родригес (Саиз, 74).

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Артур (Аленья, 88), Видаль (Бускетс, 70), Месси, Луис Суарес, Дембеле (Коутиньо, 84).

Предупреждения: Артур, 12, Альба, 15, Фулкье, 15, Дамиан Суарес, 61, Видаль, 65, Кабрера, 69, Максимович, 77.
Теги: Барселона Хетафе
Сегодня, 00:43
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#1  miktar   (Сегодня, 00:45)
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"Барселона" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании победила "Валенсию" – 2:0. На первой минуте счет открыл нападающий Луис Суарес, а на 90+4-й минуте итоговый счет установил Лионель Месси, забивший за сине-гранатовых 400-й гол.


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