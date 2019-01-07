"Реал" потерял несколько миллионов из-за слабой посещаемости в этом сезоне

Матч 18-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Реал Сосьедад" (0:2) на стадионе "Сантьяго Бернабеу" посетило 53 412 болельщиков.Это второй худший результат посещаемости матча Примеры в этом сезоне для "сливочных". Меньше зрителей было только на матче 1-го тура с "Хетафе" (48 346). Самой посещаемой остаётся встреча 7-го тура с "Атлетико" (78 562).По данным журналиста ESPN Дермота Корригана, каждые 30 тысяч пустых мест на домашнем матче "Реала" означают, что клуб упустил возможность заработать порядка €2 млн. Таким образом, в этом сезоне "Реал" после девяти домашних игр Примеры упустил возможность заработать порядка €13 млн, которые могли бы оказаться в казне клуба при аншлагах.Средняя посещаемость домашних матчей "Реала" в чемпионате Испании этого сезона составляет 62 708 зрителей при вместимости стадиона в 85 454 человека.