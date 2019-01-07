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Брахим Диас подписал контракт с мадридским "Реалом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Брахим Диас перешел в стан "Реала", сообщает официальный сайт "королевского" клуба.

Информация о переходе игрока муссировалась в СМИ в течение последнего месяца. 19-летний игрок подписал "Реалом" контракт сроком на шесть лет, до лета 2025 года. В понедельник, 7 января, он будет официально представлен на "Сантьяго Бернабеу".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Диас Реал Манчестер Сити
Сегодня, 09:07
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