Брахим Диас подписал контракт с мадридским "Реалом"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:36
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
Вчера, 22:50
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
Вчера, 22:39
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
Вчера, 21:20
Экс-игроки ЦСКА Думбия, Нецид и Муса выступили в роли студентов РУДН в шуточном скетче (10)
Экс-игроки ЦСКА Думбия, Нецид и Муса выступили в роли студентов РУДН в шуточном скетче (10)
Вчера, 20:10
"Севилья" и "Атлетико" поделили очки
"Севилья" и "Атлетико" поделили очки
Вчера, 20:04
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (9)
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (9)
Вчера, 19:41
"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"
"Ювентус" попытается переманить Альбу из "Барселоны"
Вчера, 19:23
Александр Филимонов: Акинфеева нет в сборной, а значит он не лучший вратарь в России (19)
Александр Филимонов: Акинфеева нет в сборной, а значит он не лучший вратарь в России (19)
Вчера, 19:21
"Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил "Ротерхэм" (1)
"Манчестер Сити" со счетом 7:0 разгромил "Ротерхэм" (1)
Вчера, 19:13
Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако" (1)
Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако" (1)
Вчера, 18:03
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (14)
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (14)
Вчера, 16:34
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
Вчера, 16:14
Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво (34)
Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво (34)
Вчера, 15:20
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Вчера, 15:11
"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро (24)
"Ривер Плейт" готов выкупить Ригони у "Зенита" за 6 млн евро (24)
Вчера, 12:38
Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым (25)
Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым (25)
Вчера, 12:30
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит? (6)
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит? (6)
Вчера, 12:24
"Краснодар" поздравил Ивана Игнатьева с 20-летием (2)
"Краснодар" поздравил Ивана Игнатьева с 20-летием (2)
Брахим Диас подписал контракт с мадридским "Реалом"
Полузащитник "Манчестер Сити" Брахим Диас перешел в стан "Реала", сообщает официальный сайт "королевского" клуба.
Информация о переходе игрока муссировалась в СМИ в течение последнего месяца. 19-летний игрок подписал "Реалом" контракт сроком на шесть лет, до лета 2025 года. В понедельник, 7 января, он будет официально представлен на "Сантьяго Бернабеу".
"Спорт-Экспресс"
Информация о переходе игрока муссировалась в СМИ в течение последнего месяца. 19-летний игрок подписал "Реалом" контракт сроком на шесть лет, до лета 2025 года. В понедельник, 7 января, он будет официально представлен на "Сантьяго Бернабеу".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.