Брахим Диас подписал контракт с мадридским "Реалом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Брахим Диас перешел в стан "Реала", сообщает официальный сайт "королевского" клуба.Информация о переходе игрока муссировалась в СМИ в течение последнего месяца. 19-летний игрок подписал "Реалом" контракт сроком на шесть лет, до лета 2025 года. В понедельник, 7 января, он будет официально представлен на "Сантьяго Бернабеу".