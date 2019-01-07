Иван Ракитич: всем игрокам "Барселоны" нравится работать с Вальверде

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич призвал главного тренера Эрнесто Вальверде не покидать клуб.Ранее Вальверде заявил, что не уверен в долгосрочном пребывании в каталонском клубе."Будущее тренера - это вопрос к нему и клубу. Всем игрокам очень нравится работать с ним. Работа, которую проделывает он и его тренерский штаб, действительно хороша. Я думаю, что он, скорее всего, останется здесь и продолжит свое дело в следующем сезоне.Все игроки продолжат усердно работать. То, что решат тренер и клуб, будет их выбором", - цитирует Ракитича Marca.