Дортмундская "Боруссия" намерена побороться с "Баварией" за Вернера

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.Как сообщает Bild, в борьбу за 22-летнего форварда вступила дортмундская "Боруссия". "Шмели" готовы поспорить за Вернера с мюнхенской "Баварией", считающейся основным претендентом на игрока.Ранее сообщалось, что Вернер, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, не горит желанием продлевать соглашение с клубом. "РБ Лейпциг" намерен продать форварда, если он не станет продлевать соглашение, и потребует у потенциальных покупателей около €60-70 млн. Среди клубов, следящих за ситуацией, также значатся "Ливерпуль", "Милан" и "Ювентус".