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Дортмундская "Боруссия" намерена побороться с "Баварией" за Вернера

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, в борьбу за 22-летнего форварда вступила дортмундская "Боруссия". "Шмели" готовы поспорить за Вернера с мюнхенской "Баварией", считающейся основным претендентом на игрока.

Ранее сообщалось, что Вернер, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, не горит желанием продлевать соглашение с клубом. "РБ Лейпциг" намерен продать форварда, если он не станет продлевать соглашение, и потребует у потенциальных покупателей около €60-70 млн. Среди клубов, следящих за ситуацией, также значатся "Ливерпуль", "Милан" и "Ювентус".

"Чемпионат.сом"
Теги: Боруссия Бавария Вернер
Сегодня, 13:11
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#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 13:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Реал, очнись, тебе нужен нападающий


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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