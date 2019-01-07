Лука Модрич: судья сказал, что ему передали, что пенальти не было

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" (0:2) в 18-м туре чемпионата Испании.По ходу встречи арбитр не назначил пенальти за фол на форварде сливочных Винисиусе Жуниоре и не стал прибегать к помощи VAR."Многие из нас играют не на своем уровне. Нельзя, чтобы в начале каждого матча случалось дерьмо. Давайте будем честны: дело не в удаче. Мы много создаем моментов и не реализуем, но и много пропускаем. Есть причины, по которым все это происходит.Судья сегодня провел не лучший матч. Но наши проблемы заключаются не в судействе и не в видеоповторах, хоть я не буду отрицать, что нам не помогают. Наши проблемы в другом.Судья сказал мне, что ему передали, что пенальти не было. Для меня просто невероятно, что в том эпизоде не был назначен пенальти, но матч уже закончился. В Испании VAR всех смущает и, похоже, вредит нам больше всех, но я больше не хочу это обсуждать.Нам нужно прогрессировать. Мы сейчас не в идеальной ситуации. Нам нужно быть едиными, быть командой на поле. Мы не говорим, что чемпионат уже проигран. Нужно идти от матча к матчу. Нужно сесть и поговорить как мужчинам, чтобы все исправить", - цитирует Модрича Marca.