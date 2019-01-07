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"Рома" намерена попытаться удержать Маноласа

"Рома" готова предложить защитнику Костасу Маноласу новый контракт.

Римляне согласны платить футболисту до 5 млн евро в год. При этом "Рома" рассчитывает на увеличение отступных за игрока, которые сейчас составляют 36 млн евро, сообщает Football Italia.

Его действующий контракт с "Ромой" рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести грека.

Sport24
Теги: Манолас Рома
Сегодня, 13:33
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