"Рома" намерена попытаться удержать Маноласа

"Рома" готова предложить защитнику Костасу Маноласу новый контракт.Римляне согласны платить футболисту до 5 млн евро в год. При этом "Рома" рассчитывает на увеличение отступных за игрока, которые сейчас составляют 36 млн евро, сообщает Football Italia.Его действующий контракт с "Ромой" рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести грека.