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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Милан" вступил в борьбу за Пёнтека
"Милан" вступил в борьбу за нападающего "Дженоа" Криштофа Пёнтека, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что у россонери есть преимущество в борьбе с "Интером" и "Ювентусом". Эти клубы также готовы приобрести форварда "Дженоа", но только в случае ухода Мауро Икарди и Марио Манджукича соответственно.
Ранее также сообщалось об интересе к Пёнтеку со стороны "Челси", "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии", "Ромы" и дортмундской "Боруссии". В то же время президент "Дженоа" Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим в зимнее трансферное окно.
"Чемпионат.сом"
Отмечается, что у россонери есть преимущество в борьбе с "Интером" и "Ювентусом". Эти клубы также готовы приобрести форварда "Дженоа", но только в случае ухода Мауро Икарди и Марио Манджукича соответственно.
Ранее также сообщалось об интересе к Пёнтеку со стороны "Челси", "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии", "Ромы" и дортмундской "Боруссии". В то же время президент "Дженоа" Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим в зимнее трансферное окно.
"Чемпионат.сом"
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