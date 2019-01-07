"Милан" вступил в борьбу за Пёнтека

"Милан" вступил в борьбу за нападающего "Дженоа" Криштофа Пёнтека, сообщает La Gazzetta dello Sport.Отмечается, что у россонери есть преимущество в борьбе с "Интером" и "Ювентусом". Эти клубы также готовы приобрести форварда "Дженоа", но только в случае ухода Мауро Икарди и Марио Манджукича соответственно.Ранее также сообщалось об интересе к Пёнтеку со стороны "Челси", "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии", "Ромы" и дортмундской "Боруссии". В то же время президент "Дженоа" Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим в зимнее трансферное окно.