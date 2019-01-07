"Реал" направит жалобу на судейство в матче с "Сосьедадом"

"Реал" остался недоволен судейством в матче чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (0:2).Руководители мадридского клуба не смогли добиться от бригады судей, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтеро, объяснений по поводу не назначенного пенальти за столкновение Винисиуса Жуниора с голкипером "Сосьедада" Херонимо Рульи."Реал" направит в Королевскую федерацию футбола Испании жалобу на судейство и потребуют объяснить, почему судья не воспользовался просмотром видеоповтора.В "Мадриде" считают, что судейство было необъективным в их отношении, и именно работа Мунуэры и видеоассистентов стала ключевым фактором поражения.