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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Реал" направит жалобу на судейство в матче с "Сосьедадом"
"Реал" остался недоволен судейством в матче чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (0:2).
Руководители мадридского клуба не смогли добиться от бригады судей, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтеро, объяснений по поводу не назначенного пенальти за столкновение Винисиуса Жуниора с голкипером "Сосьедада" Херонимо Рульи.
"Реал" направит в Королевскую федерацию футбола Испании жалобу на судейство и потребуют объяснить, почему судья не воспользовался просмотром видеоповтора.
В "Мадриде" считают, что судейство было необъективным в их отношении, и именно работа Мунуэры и видеоассистентов стала ключевым фактором поражения.
sports.ru
Руководители мадридского клуба не смогли добиться от бригады судей, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтеро, объяснений по поводу не назначенного пенальти за столкновение Винисиуса Жуниора с голкипером "Сосьедада" Херонимо Рульи.
"Реал" направит в Королевскую федерацию футбола Испании жалобу на судейство и потребуют объяснить, почему судья не воспользовался просмотром видеоповтора.
В "Мадриде" считают, что судейство было необъективным в их отношении, и именно работа Мунуэры и видеоассистентов стала ключевым фактором поражения.
sports.ru
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